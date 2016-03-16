خفر السواحل الليبى يعترض مركبًا يقل 129 مهاجرًا

>اعترض خفر السواحل الليبى، قبالة سواحل مدينة زوارة، التى تبعد 160 كلم غرب طرابلس مركبًا يقل 129 مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقًا من ليبيا، كما أعلن متحدث باسم البحرية.

وقال أيوب قاسم لوكالة الأنباء، التى تتخذ من طرابلس مقرًا لها والتابعة للحكومة غير المعترف بها دوليًا أن "وحدة من خفر السواحل اعترضت مركبًا على بعد عشرة أميال بحرية شمال شرق زوارة التى ابحرت منها".

وأضاف أن المركب كان "يقل 129 مهاجرًا بينهم عشر نساء"، موضحا أن "الركاب والطاقم اقتيدوا إلى مركز خفر السواحل فى زوارة... وسيتم نقلهم إلى السلطات وابلغ الهلال الأحمر الليبى بذلك".

وتابع العقيد قاسم أن المهاجرين قادمون من السودان ومصر وسوريا وفلسطين والمغرب وإثيوبيا وغامبيا ونيجيريا والسنغال وتشاد.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011 فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة يستغله المهربون وقد حاول آلاف الأشخاص التوجه إلى أوروبا أذ أن السواحل الإيطالية لا تبعد سوى 300 كلم.