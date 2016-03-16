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«الوزراء» يوافق على إسناد 17 مشروعًا بالأمر المباشر للاستفادة من استثماراتها

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«الوزراء» يوافق على إسناد 17 مشروعًا بالأمر المباشر للاستفادة من استثماراتها «الوزراء» يوافق على إسناد 17 مشروعًا بالأمر المباشر للاستفادة من استثماراتها

شريف إسماعيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

 ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعاً من أبرزها “مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد”.

 كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بجمصة بالدقهلية ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادي الجديد، وجرجا بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائري الإقليمي ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادي بسوهاج و مبنى الطب البشري بجامعة عين شمس.

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