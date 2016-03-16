وصفة طبيعية لعلاج التهاب الحلق

التهاب الحلق أمر شائع، خصوصا فى فصل الشتاء، وعندما يظهر نبحث عن طرق مختلفة لعلاجه، وتعتبر الفواكه واحدة من أقوى العلاجات الطبيعية للقضاء عليه.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health food star”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية مذهلة للقضاء على التهاب الحلق تعتمد فى تكوينها على العسل والأناناس، وتشمل:

المكونات:

طريقة التجهيز:

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>• 1.5 كوب من الأناناس العضوى الطازج.>• 1 قطعة من الزنجبيل حوالى 3-4 سم.>• ربع كوب من عصير الليمون العضوى.>• نصف ملعقة طعام من مسحوق الفلفل الحريف.>• ملعقتان كبيرتان من العسل العضوى.>توضع جميع المكونات فى الخلاط وتمزج .>الجرعة>يتناول المريض ربع كوب من هذا المزيج من 2-3 مرات يومياً، حتى يتوقف التهاب الحلق.

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