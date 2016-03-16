تقرير في الجول – 8 أهداف ' كرباج ' في الكرة المصرية

"الكورة إجوال".. جملة قالها محمد لطيف وأسس بها مباديء كرة القدم لتصبح أهم قوانينها.

معانقة الكرة للشباك هو المشهد الأجمل دائما، وحين تعانق الكرة شباك خصمك بطريقة مذلة يكون الهدف أجمل.

بعض التسديدات بطريقة "الكرباج" تكون أكثر جمالا عن أي تسديدات أخرى.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com 8 أهداف من تسديدات "كرباج" في الكرة المصرية.

سيد عبد الحفيظ

سجل سيد عبد الحفيظ هدفا رائعا للأهلي أمام الترجي التونسي في تونس عام 2001.

معز إينو

مع الزمالك، سجل معتز إينو أحد أروع أهداف مسيرته في شباك الإسماعيلي من ركنية مررها له حازم إمام وسددها هو على الطائر.

عمر جابر

سجل عمر جابر هدفا جميلا للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي بالموسم قبل الماضي.

عمرو بركات

سجل عمرو بركات هدفا رائعا لمصر للمقاصة في شباك الاتحاد السكندري بالموسم الماضي.

شيكابالا

شيكابالا لا يسجل في مرمى اتحاد الشرطة سوى الأهداف الجميلة، وفي مباراة موسم 2009/2010 سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل بطريقة مميزة.

وليد سليمان

وليد سليمان كان له هدفا جميلا أيضا في شباك فريقه السابق بتروجيت من خارج منطقة الجزاء.

محمد الهردة

الزمالك فاز يومها على حرس الحدود، لكن هدف محمد الهردة في شباك عبد الواحد السيد كان اللقطة الأجمل في اللقاء.

عمرو السولية

عمرو السولية لاعب الأهلي الحالي، له هدفا رائعا في شباك سموحة حينما كان لاعبا في الإسماعيلي.

بين الأهداف السابقة، في رأيكم ما هو الهدف الأجمل مما سبق؟