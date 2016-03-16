ضبط موظف بـ«تموين المنيا» لاتهامه بالحصول على رشوة

مراسل «ONA»:

ألقت إدارة البحث الجنائي بالمنيا، الأربعاء، القبض علي موظف بإدارة التموين لقيامه بتسليم عدداً من البطاقات الذكية لصاحب مخبز بلدي، للإستفادة منها في الإستيلاء على الدعم المقرر للخبز، مقابل الحصول علي رشوه قدرها 4 الآف جنيه.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات لمباحث التموين أكدتها التحريات، بإستلام “محمد-ر-ر”، 29 سنه موظف بإدارة تموين المنيا، عدد 1593 بطاقة تموينية ذكية، لتوزيعها علي المكاتب الفرعية، وتسليمها للمواطنين، إلا أنه قام بالإتفاق مع “حمادة-ا-م” مدير مسئول عن مخبز بلدي، وقام بتسليمه البطاقات لإستغلالها قبل تسليمها للمواطنين، مقابل الحصول علي مبلغ 4 آلاف جنيه، للاستفادة من الدعم المخصص لتلك البطاقات، دون وجه حق، بالإضافة ألي كمية الدقيق المدعم التي تم بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

وبإستدعاء موظف التموين، ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وقرر قيامه بتسليم البطاقات لأصحابها عقب الإستفادة منها لمدة 3 أيام.

تم تحرير محضر برقم 8366 لسنة 2016 جنح مركز المنيا، وتم مخاطبة شركة تطبيق الكروت الذكية “أفيت” المسئولة عن النظام المميكن لمنظومة الدعم، والتي أفادت بتشغيل تلك البطاقات مما نتج عنه الإستيلاء علي مبلغ الدعم المقرر، وجار حصر الدعم المالي الذي تم الإستيلاء عليه.