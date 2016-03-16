ميركل: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس في جدول الأعمال

أكدت المستشارة، الألمانية أنجيلا ميركل، من جديد، أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تدخل في الوقت الرهان ضمن جدول أعمال الاتحاد.

وأشارت ميركل، في كلمة ألقتها الأربعاء 16 مارس، أمام أعضاء مجلس النواب الاتحادي الألماني (بوندستاغ)، إلى أنه حتى ولو فتحت بروكسل وأنقرة صفحة جديدة في العملية التفاوضية، فهذا الأمر لا يعطي أي ضمانات حول نتائجها النهائية.

وتابعت ميركل:” وهذا يعني أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تدخل حاليا ضمن جدول الأعمال”.

وقالت المستشارة الألمانية أيضا إن شروط تخفيف نظام التأشيرات مع تركيا لم تتغير، لافتة في هذا السياق إلى وجود عدد من القضايا المثيرة للجدل في العلاقات بين بروكسل وأنقرة، والتي تخص السياسة التركية إزاء الأكراد، والنزاع حول قبرص، والمسائل المتعلقة بمجال العدل.