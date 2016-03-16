أوزيل: الأجواء ستكون صعبة وعلينا أن نسجل ضد برشلونة

أكد ميسوت أوزيل متوسط ميدان أرسنال أن فريقه عليه أن يؤمن بقدراته، ولا يخشى جماهير برشلونة وقوة الخصم والأجواء المشحونة في اللقاء.

ويحل أرسنال ضيفا الليلة على برشلونة ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وخسر المدفعجية لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.

وصرح أوزيل لموقع "أرسنال" قائلا:"ستكون الأجواء مشحونة، إذ أن الجماهير الإسبانية تعشق كرة القدم بجنون، لدى برشلونة عدد كبير من المشجعين، 95 ألف مشجع أو أكثر، سوف تكون الأجواء صاخبة لأن برشلونة سيحاول السيطرة على المباراة والتسجيل لإنهاء المباراة مبكرا".

وتابع الدولي الألماني "لكن لدينا لاعبين جيدين في فريقنا أيضا، ويمكننا أن نسيطر على المباراة، في المرة السابقة كان لدينا فرصا كثيرة لكننا لم نسجل، هذه المرة سوف نسجل، علينا أن نكون هادئين تماما أمام المرمى وإن حصلنا على فرص، فيجب أن نسجل ضد فريق كبير مثل برشلونة".

وشارك أوزيل في 36 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 19 هدفا.