النني يوضح: كيف يصبح لاعبا متطورا.. ويتأقلم مع زملائه في أرسنال

يؤمن محمد النني لاعب خط وسط أرسنال ومنتخب مصر أن من يلعب في مركزه ليكون متطورا عليه أن يؤدي دفاعيا وهجوميا بنفس القوة.

ومنذ انتقال النني لأرسنال قادما من بازل في شهر يناير الماضي شارك في ست مباريات في كل البطولات مع المدفعجية شارك فيها كلاعب ارتكاز في خط الوسط.

وتحدث النني للموقع الرسمي لأرسنال قائلا:"أحب أن أقدم المساندة الهجومية، لكن إذا كانت خطتنا مبنية على الدفاع فإن دوري الأساسي سيكون ارتكاز صريح للمساندة الدفاعية".

وواصل النني"طريقة اللعب تختلف من مباراة لأخرى طبقا لمنافسنا، فعلى سبيل المثال إذا كنا نواجه فريقا يحب الهجوم حينها سيكون دوري دفاعيا أكثر".

وأردف"أما إذا كنا نواجه فريقا يعتمد على الدفاع في أغلب الوقت، حينها سيكون علي تقديم المساندة الهجومية".

وشدد النني"لاعب الارتكاز الذي لا يهاجم ليس موجودا الآن، كل اللاعبين يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع والهجوم سويا، هذا هو الطبيعي حاليا".

ومنذ انتقال النني لأرسنال شارك في المباريات بجوار أرون رامسي، وفرانسيس كوكولين، وماثيو فلاميني، فكيف يستطيع اللعب بجوار كل منهم على الرغم من اختلاف طريقتهم عن بعض.

وأجاب النني"يجب أن أتأقلم على طريقة لعب كل اللاعبين وأن أعرفها جيدا حتى أستطيع أن أكمل دورهم داخل الملعب".

وأتم"على سبيل المثال إذا كان من يلعب بجواري يحب الهجوم فعلي أن أهتم أكثر بالدفاع والعكس صحيح".