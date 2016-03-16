أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار: الرحيل؟ لن أغادر برشلونة

Google+ Print
نيمار: الرحيل؟ لن أغادر برشلونة نيمار: الرحيل؟ لن أغادر برشلونة

أبدى نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة سعادته بالتواجد مع فريقه، مضيفا أن زملائه هم الأفضل ويشعر أن الفريق الكتالوني بمثابة منزله.

وكانت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية أوضحت أن نيمار قد وقع على خطاب نية لتجديد تعاقده مع فريقه لكنه لم يتوصل لاتفاق بعد.

وصرح قائد منتخب البرازيل لشبكة "جلوبو" البرازيلية "أعتقد أن أهم شيء في كرة القدم هو اللعب بجانب أفضل اللاعبين وهم هنا في برشلونة".

وتابع "أنا سعيد في برشلونة، إنه فريق أشعر وكأنه منزلي، زملائي يجعلونني سعيدا للغاية، لا أرى نفسي راحلا عن برشلونة في أي وقت".

وعن مدى قربه من ميسي أو سواريز وأيهما أفضل صديق له أجاب:"كلاهما قريب لي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع