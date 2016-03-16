نيمار: الرحيل؟ لن أغادر برشلونة

أبدى نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة سعادته بالتواجد مع فريقه، مضيفا أن زملائه هم الأفضل ويشعر أن الفريق الكتالوني بمثابة منزله.

وكانت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية أوضحت أن نيمار قد وقع على خطاب نية لتجديد تعاقده مع فريقه لكنه لم يتوصل لاتفاق بعد.

وصرح قائد منتخب البرازيل لشبكة "جلوبو" البرازيلية "أعتقد أن أهم شيء في كرة القدم هو اللعب بجانب أفضل اللاعبين وهم هنا في برشلونة".

وتابع "أنا سعيد في برشلونة، إنه فريق أشعر وكأنه منزلي، زملائي يجعلونني سعيدا للغاية، لا أرى نفسي راحلا عن برشلونة في أي وقت".

وعن مدى قربه من ميسي أو سواريز وأيهما أفضل صديق له أجاب:"كلاهما قريب لي".