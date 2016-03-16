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رئيس طاجيكستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

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رئيس طاجيكستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير رئيس طاجيكستان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان اليوم جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي يرافقه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف.

وقد اصطحب الرئيس الطاجيكي والوفد المرافق يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في جولة شملت قاعات الصرح الكبير وأروقته وساحاته الخارجية .

وتعرف الضيف على ما يضمه الجامع من تفاصيل معمارية وهندسية بديعة تبرز جماليات العمارة الإسلامية ..واطلع من خلال الشرح الذي قدمته إحدى المرشدات الثقافيات في المركز على تاريخ ومكونات هذا الصرح الديني الكبير والطرز المعمارية المتنوعة التي استخدمت في بنائه والباحة والأروقة الخارجية وما تضمه من أعمدة موزعة على جميع جوانب صحن الجامع المكسو بالرخام الأبيض والمزخرف بالنقوش الزهرية الملونة والفسيفساء.

وزار الرئيس إمام علي رحمان ومرافقوه ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" المجاور لجامع الشيخ زايد الكبير حيث قرأ الجميع الفاتحة ودعوا له بالرحمة والمغفرة .. مستذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم .

وفي ختام الزيارة تم إهداء الضيف نسخة من كتاب "فضاءات من نور" الذي يضم الصور الفائزة في جائزة التصوير الفوتوغرافي "فضاءات من نور" التي ينظمها المركز سنويا احتفاء بالجماليات المعمارية والثقافة البصرية في الجامع .

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