أستاذ أورام: العلاج الإشعاعى المكثف الأحدث لمواجهة سرطان المستقيم

أكد الدكتور هشام عاطف أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية طب قصر العينى، أن العلاج الإشعاعى المكثف قادر على مواجهة أورام المستقيم، ويعد أحدث الطرق المستخدمة فى علاجها وأدرجته الجمعيات الصحية الأمريكية كعلاج فعال لأورام المستقيم .

وقال الدكتور هشام عاطف خلال المؤتمر الـ21 لقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية طب قصر العينى، إن المؤتمر الذى افتتحه اليوم الأربعاء، الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة سيناقش علاج الأورام بتخصصاته كافة، والعلاج الإشعاعى والصيدلة الإكلينيكية والعلاج التدعيمى عن طريق التغذية.

وأضاف الدكتور هشام عاطف رئيس المؤتمر: المؤتمر يناقش سرطان الثدى والجهاز الهضمى والبروستاتا ويخصص جلسة لمناقشة العلاج الإشعاعى مع علماء مصر المقيمين فى إنجلترا وأيرلندا وألمانيا وكندا وأمريكا.

وتابع "يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة قسم علاج الأورام بكلية طب القاهرة ومختلف الجامعات المصرية، وبحضور نحو 15 خبيرا متخصصا فى مجال الأورام من فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية ويشمل المؤتمر إقامة 5 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على أحدث ما وصل إليه العلم فى العلاج الإشعاعى لأورام الرأس والرقبة والحوض بما فيها البروستاتا".

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