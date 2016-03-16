أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أورام: العلاج الإشعاعى المكثف الأحدث لمواجهة سرطان المستقيم

Google+ Print
أستاذ أورام: العلاج الإشعاعى المكثف الأحدث لمواجهة سرطان المستقيم أستاذ أورام: العلاج الإشعاعى المكثف الأحدث لمواجهة سرطان المستقيم
أكد الدكتور هشام عاطف أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية طب قصر العينى، أن العلاج الإشعاعى المكثف قادر على مواجهة أورام المستقيم، ويعد أحدث الطرق المستخدمة فى علاجها وأدرجته الجمعيات الصحية الأمريكية كعلاج فعال لأورام المستقيم .

وقال الدكتور هشام عاطف خلال المؤتمر الـ21 لقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية طب قصر العينى، إن المؤتمر الذى افتتحه اليوم الأربعاء، الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة سيناقش علاج الأورام بتخصصاته كافة، والعلاج الإشعاعى والصيدلة الإكلينيكية والعلاج التدعيمى عن طريق التغذية.

وأضاف الدكتور هشام عاطف رئيس المؤتمر: المؤتمر يناقش سرطان الثدى والجهاز الهضمى والبروستاتا ويخصص جلسة لمناقشة العلاج الإشعاعى مع علماء المقيمين فى إنجلترا وأيرلندا وألمانيا وكندا وأمريكا.

وتابع "يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة قسم علاج الأورام بكلية طب القاهرة ومختلف الجامعات المصرية، وبحضور نحو 15 خبيرا متخصصا فى مجال الأورام من فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية ويشمل المؤتمر إقامة 5 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على أحدث ما وصل إليه العلم فى العلاج الإشعاعى لأورام الرأس والرقبة والحوض بما فيها البروستاتا".

مؤتمر علاج الأورام والطب النووى بقصر العينى (1)

مؤتمر علاج الأورام والطب النووى بقصر العينى (2)

مؤتمر علاج الأورام والطب النووى بقصر العينى (3)

مؤتمر علاج الأورام والطب النووى بقصر العينى (4)

مؤتمر علاج الأورام والطب النووى بقصر العينى (5)

مؤتمر علاج الأورام والطب النووى بقصر العينى (6)


>لسهولة علاج سرطان الثدى.. تعرفى على خطوات الفحص الذاتى بعد العشرين
>

كارثة.. الجبن واللبن والزبادى تحوى الفورمالين المسبب لسرطان الجهاز الهضمى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر