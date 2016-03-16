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دراسة القومى للبحوث: 70% من الأطفال لا يتناولون الفواكه والخضراوات

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دراسة القومى للبحوث: 70% من الأطفال لا يتناولون الفواكه والخضراوات دراسة القومى للبحوث: 70% من الأطفال لا يتناولون الفواكه والخضراوات
قالت الدكتورة رضوى جمال هلال، الباحثة فى قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، إن كثيرًا من الأطفال فى يعانون من السمنة، وللسيطرة على ذلك كان علينا البحث فى النمط الغذائى والاجتماعى والسلوكى للأطفال وأسرهم وعلاقة ذلك بسمنة الأطفال.

وأضافت رضوى جمال أن قسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث أجرى دراسة بالتعاون مع المعهد القومى للتغذية ومعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس خلال عامى 2013 و2014، وشملت الدراسة 90 طفلا وتم تقسيمهم لمجموعتين الأولى أطفال مصابين بالسمنة والثانية أطفال أوزانهم طبيعية.
>وأوضحت الباحثة فى قسم صحة الطفل "استنادا لجدول كميات الغذاء الصحى المعتمد من منظمة الصحة العالمية لحساب كميات كل أنواع الطعام المناسبة لكل طفل وفقا لنوعه ذكر أو أنثى ووزنه، اتضح لنا من عينة البحث أرقاما صادمة شملت أن 70% من عينة الأطفال الذين خضعوا للدراسة لا يتناولون خضراوات وفواكه نهائيا و50% من الأطفال الذين يعانون السمنة يتناولون وجبات عالية أكتر من مرة فى اليوم، و26% من الأطفال ذوى الأوزان الطبيعية يأكلون أطعمة تحوى دهونا ضارة بنسبة عالية أكثر من مرة فى اليوم، و53% من أطفال عينة البحث يحصلون على نسبة أقل مما تحتاجه أجسامهم من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.

واستطردت الدكتورة رضوى جمال هلال "خرجنا من الدراسة بتوصيات خاصة للأمهات منها ضرورة أن يتناول الطفل الأطعمة الغنية بالألياف والخضراوات والفاكهة بكمية أكبر، ونقلنا هذه التوصيات إلى الأسر الأقل فى المستوى التعليمى من خلال المشروعات الميدانية التى ينفذها قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث".


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