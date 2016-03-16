بالصور.. وفد البرلمان يستمع لمشاكل أبناء مدينة الحمام بمطروح

استمع وفد البرلمان المكون من 25 نائبا، اليوم الأربعاء، إلى مشاكل ومتطلبات أهالى مدينة الحمام، شرق محافظة مطروح، فى مستهل الزيارة التى تستمر لمدة 3 أيام، لتفقد أوضاع المناطق الحدودية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطابه للبرلمان، وتطبيقاً للدستور الذى نص على الاهتمام بالمناطق الحدودية والعمل على تنميتها.

وصل الوفد البرلمانى برئاسة النائب كمال وهدان وكيل مجلس النواب، إلى مدينة الحمام، بعد ظهر اليوم، وكان فى استقبالهم نواب محافظة مطروح وعدد من العمد والمشايخ والعواقل وممثلو الأهالى، واستضاف الوفد والمستقبلون له النائب المخضرم أحمد رسلان.

عرض أهالى مدينة الحمام، أهم المشاكل والمعوقات والمتطلبات التى يحتاجون إليها بشكل عاجل وأساسى، كان أبرزها مشاكل التعليم وعجز المعلمين، ومشكلة تقنين أراضى وضع اليد للمواطنين، ومشكلة الرى الصرف الزراعى بقرى البنجر والمناطق الزراعية الأخرى.

من جانبه، قدم النائب كمال وهدان، الشكر لأهالى مطروح، على دعمهم للدولة ودعم الاستقرار وحفظ الأمن القومى، خلال السنوات الماضية، وطالبهم بالاستمرار فى دعم الدولة وأجهزتها، خاصة القوات المسلحة والشرطة.

وأشار وهدان، إلى أن الهدف من زيارة وفد البرلمان لمحافظة مطروح الحدودية، هو رصد المشكلات واحتياجات المحافظة للعمل على تنمية المحافظة.

وقال سليمان فضل العميرى النائب عن دائرة مطروح الأولى، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن اللجنة البرلمانية، حضرت للوقوف على المشاكل وقضايا أبناء محافظة مطروح، ولقاء العمد والمشايخ ورابطة شباب مطروح، بالإضافة إلى المهتمين بالعمل السياسى والعمل العام، وذوى الخبرات من أبناء المحافظة.

وأشار "العميرى" إلى أن اللجنة البرلمانية ستتفقد عددا من المناطق المختلفة بالمحافظة، للمتابعة الميدانية على أرض الواقع، ورصد مشاكل واحتياجات المحافظة لنقلها إلى البرلمان، ومن المقرر عقد اجتماع، على بمقر مجلس عمد ومشايخ محافظة مطروح، غداً الخميس الساعة 10 صباحا، مع وفد البرلمان وممثلى الفئات المختلفة بمطروح.

بالصور.. وصول وفد البرلمانى لمطروح لمناقشة احتياجات وقضايا المحافظة

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