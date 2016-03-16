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محافظ بورسعيد لـ"المجلس التنفيذى للمحافظة": أخشى عليكم من شر الكرسى

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محافظ بورسعيد لـ"المجلس التنفيذى للمحافظة": أخشى عليكم من شر الكرسى محافظ بورسعيد لـ"المجلس التنفيذى للمحافظة": أخشى عليكم من شر الكرسى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن بورسعيد أصعب محافظة على مستوى فى الطباع مضيفًا: أن القائد الناجح يحافظ على رجاله واللى يغلط يقطع رقبته" متابعًا: "لكننى أخشى عليكم من شر الكرسى" .

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى لمناقشة جدول الأعمال اليوم بحضور المستشار العسكرى والسكرتير العام والسكرتير المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية .

وقال الغضبان إنه تولى منصبه منذ ما يقرب من شهرين ونصف وتطرق للملفات الشائكة التى على رأسها الإسكان والصحة والتعليم والسياحة والكهرباء والأراضى الزراعية والعديد من القضايا المصيرية حبا فى مدينتى بورسعيد.

وأضاف الغضبان لدينا مساكن ناصر والأمين من 2001 حتى 2011 ومنذ توليتى المنصب الذى كلفت به كان دائمًا التوفيق حليفى بفضل الله ومن خلال التحايل والضغط على قيادات وزارة الإسكان والحق يقال أنا لم أبنى ولكننى اتخذت قرار وفى أقل من ثلاثة أسابيع هدمت المساكن الآيلة للسقوط ونزل ما يقرب من 75% من السكان وتم تسكينهم لإخلاء الأرض لتنفيذ المشروع التعاونى للشباب.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه كشف النقاب عما يقرب 635 حالة حصلت على بدل الشقة 2 الزوجة والزوج وشقق أخرى بالمشاركة وعائلات كل واحد شقة وهناك 190 حالة ليس لديهم ملفات فى التسكين و430 حالة من أبناء بورسعيد يستحقوا فعلا وهناك من حصل على شقتين وثلاثة ومن ثم علينا أن نأخذ موقف قانونى حيالهم لمواجهة الفساد.

وتطرق المحافظ تخفيض وتسريح العمالة التى تعمل بالنظافة فى الأحياء بنسبة تصل لـ30% وبواقع 16 مليون جنيه سنويًا للحفاظ على المال العام ناهيك عن المجهود المبذول للارتقاء بالمنظومة التعليمية .


>التراجع عن هدم مدرسة خاصة مبنية على أرض الدولة لمكانتها وتاريخها العريق

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