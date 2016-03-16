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باحث مصرى يتوصل لإنتاج نوع جديد من الأسمنت يستخدم فى ترميم الآثار

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باحث مصرى يتوصل لإنتاج نوع جديد من الأسمنت يستخدم فى ترميم الآثار باحث مصرى يتوصل لإنتاج نوع جديد من الأسمنت يستخدم فى ترميم الآثار
أكد الدكتور حمدى عبد العزيز، الباحث بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أنه توصل لإنتاج نوع جديد من الأسمنت، يسمى بالأسمنت البكتيرى، وذلك من خلال ترسيب كربونات الكالسيوم التى تعمل كمادة رابطة.

وأضاف الدكتور حمدى عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن النوع الجديد من الأسمنت له العديد من الاستخدامات يأتى فى مقدمتها، ترميم الآثار، وإنتاج الطوب الحيوى، وتثبيت التربة، بالإضافة إلى أنه يستخدم فى حماية أسطح الخرسانة من العوامل الخارجية.

وأشار الباحث، إلى أنه يمكن إنتاج خرسانة ذاتية المعالجة عن طريق استخدام هذه التقنية، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الأسمنت الجديد أقل بكثير من إنتاج الأسمنت العادى، بالإضافة إلى أن الأسمنت الجديد يعد صديقا للبيئة ومقاوما جيدا للحرارة.


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