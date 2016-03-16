الحكومة: 8 شركات عالمية لإنتاج ألبان الأطفال.. ولجنة لتطوير "المصل واللقاح"

عرض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة ، اليوم الأربعاء، تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التى يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذى سيكون له أكبر الأثر فى توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.

كما تناول وزير الصحة تقريراً حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولى والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالى والفنى للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاسكيرا وإجراءات تحسين الموقف المالى لها.

كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحى التى تم انشائها فى عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكافة المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة فى مصر، مشيراً إلى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز فى الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.

وأوضح الوزير أنه فى إطار سعى وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم فى هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدى مقابل انتفاع رمزى لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقى المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهى تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لادارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.

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