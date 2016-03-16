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الحكومة تستعرض نتائج أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها اليوم

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الحكومة تستعرض نتائج أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها اليوم الحكومة تستعرض نتائج أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها اليوم
عرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال اجتماع ، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار.

وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارًا من أغسطس 2015 حتى الآن 10 اجتماعات تم فيها الفصل فى 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.


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