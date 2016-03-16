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إخلاء سبيل محب دوس وأحمد المصرى المتهمين بالانضمام لشباب 25 يناير

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إخلاء سبيل محب دوس وأحمد المصرى المتهمين بالانضمام لشباب 25 يناير إخلاء سبيل محب دوس وأحمد المصرى المتهمين بالانضمام لشباب 25 يناير
قررت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، إخلاء سبيل كل من الناشط السياسى محب دوس، والناشط أحمد المصرى، المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم بتهمة الدعوة للتظاهر فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بضمان محل إقامتهما.

يذكر أن النيابة، قررت أول يناير حبسهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالدعوة للتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.


>النيابة تنظر تجديد حبس محب دوس المتهم بالانضمام لشباب 25 يناير
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