بالفيديو.. ولى عهد أبو ظبى يزور سيدة تصر على تجنيد ابنها الثامن

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، أماً إماراتية يخدم أبناؤها السبعة فى الخارج، وأصرت على أن يلتحق الثامن بالقوات المسلحة الإماراتية، التى آثرت أن يبقى الابن بجوار أمه ليرعاها، فما كان من الأم إلا أن أبلغت الجيش أنها سترفع الأمر إلى الشيخ محمد بن زايد، الذى بادر إلى زيارة الوالدة، تقديراً لوطنيتها.

وزار الشيخ محمد بن زايد أسرة المرحوم حميد النهم فى كلباء التابعة لإمارة الشارقة، ليثنى على الروح الوطنية التى تتمتع بها الأم الإماراتية آمنة سالم المراشدة.

ووفق مواقع إماراتية، قدمت آمنة سالم المراشدة أبناءها السبعة للانتساب للقوات المسلحة الإماراتية، حيث يتواجدون جميعاً خارج الدولة (6 فى اليمن والسابع فى الصومال)، ويؤدون واجبهم الوطنى، وبهدف الالتحاق بهم قدم الابن الثامن والأخير للأسرة أوراقه لأداء واجبه ضمن القوات الإماراتية فى اليمن، ونظراً لعطاء الأسرة الكبير، فقد رفضت القوات المسلحة طلب الشاب، مفضلة أن يبقى لرعاية شؤون العائلة والاهتمام بوالدته المسنّة.

إلا أن الأم الإماراتية عندما علمت برفض القوات المسلحة طلب ولدها الثامن، توجهت بنفسها إليهم وطلبت منهم قبول الطلب، وبعد التقدير والشكر استمر رفض القيادة العامة، فما كان من الوالدة الإماراتية إلا أن أبلغتهم أنها ستتواصل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصياً لتبلغه رغبتها فى أن يلتحق ابنها الثامن بإخوته، وحينئذ لم يكن من بدّ سوى الاستجابة لطلب هذه الأم وولدها، وبعد أن وصلت القصة إلى ولى عهد أبوظبى توجه مباشرة إلى منزلها وجلس إلى جوارها شاكراً ومقدراً ما قدمته من درس وطنى عظيم.

وأكد الشيخ محمد بن زايد فخر واعتزاز قيادة الإمارات بأمهات أبناء الإمارات اللاتى يؤكدن كل يوم أصالتهن وعطاءهن ووفاءهن لهذا الوطن الغالى، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

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