أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار العراق اليوم.. وزارة الدفاع العراقية تعرض فيديو استهداف سيارة لداعش

Google+ Print
أخبار العراق اليوم.. وزارة الدفاع العراقية تعرض فيديو استهداف سيارة لداعش أخبار العراق اليوم.. وزارة الدفاع العراقية تعرض فيديو استهداف سيارة لداعش

أخبار العراق اليوم


>نشرت وزارة الدفاع العراقية، مقطع يظهر عملية استهداف دبابة من طراز أبرامز تابعة للواء المدرع 34، لسيارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق والشام، ومن ناحيتها قالت الدفاع العراقية فى مقطع الفيديو: "لقد تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة اللواء المدرع 34 كتيبة الدبابات الأولى وضمن محور قاطع عمليات صلاح الدين وأثناء تطهير الجزيرة، من توجيه ضربة موفقة بواسطة الدبابة أبرامز إلى إحدى السيارات المفخخة التى حاولت الاقتراب من قطاعاتنا، وأسفر الهجوم عن حرق السيارة وقتل من فيها من الإرهابيين.

من ناحية أخرى قالت أخبار العراق اليوم، إن وزارة الكهرباء العراقية، مساء الثلاثاء، أبرمت اتفاقًا ماليًا مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، بحضور وزير الكهرباء العراقى قاسم الفهداوى، استكمالا للاتفاق الفنى المبرم بين الجانبين يناير الماضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، فى تصريح صحفى، أن الاتفاقين يأتيان ضمن عقد صيانة 13 محطة توليد للكهرباء ستنفذها الشركة الأمريكية لإضافة 700 ميجاوات من الطاقة لمنظومة الكهرباء الوطنية العراقية بحلول منتصف الصيف المقبل.

وذكرت أخبار العراق اليوم وصول مبعوث الرئيس الأميركى باراك أوباما الخاص للتحالف الدولى بريت ماكجورك، إلى العراق أمس الثلاثاء، للاجتماع بقيادات أمنية عراقية لاستعادة محافظة الموصل شمالى البلاد من سيطرة تنظيم داعش، فيما أكدت وزارة الخارجية أن محاولة التنظيم السيطرة على العراق وسورية تثير قلق المجتمع الدولى.

موضوعات متعلقة..
>


>مقتل 4 إنتحاريين من "داعش" بنيران عراقية فى محور الصينية بصلاح الدين
>
>وزارة الدفاع العراقية تعرض فيديو لاستهداف سيارة لداعش بـ"دبابة أبرامز"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»

فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو)

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو)

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني