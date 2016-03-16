أخبار العراق اليوم.. وزارة الدفاع العراقية تعرض فيديو استهداف سيارة لداعش

أخبار العراق اليوم

>نشرت وزارة الدفاع العراقية، مقطع فيديو يظهر عملية استهداف دبابة من طراز أبرامز تابعة للواء المدرع 34، لسيارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق والشام، ومن ناحيتها قالت الدفاع العراقية فى مقطع الفيديو: "لقد تمكن أبطال الفرقة المدرعة التاسعة اللواء المدرع 34 كتيبة الدبابات الأولى وضمن محور قاطع عمليات صلاح الدين وأثناء تطهير الجزيرة، من توجيه ضربة موفقة بواسطة الدبابة أبرامز إلى إحدى السيارات المفخخة التى حاولت الاقتراب من قطاعاتنا، وأسفر الهجوم عن حرق السيارة وقتل من فيها من الإرهابيين.

من ناحية أخرى قالت أخبار العراق اليوم، إن وزارة الكهرباء العراقية، مساء الثلاثاء، أبرمت اتفاقًا ماليًا مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، بحضور وزير الكهرباء العراقى قاسم الفهداوى، استكمالا للاتفاق الفنى المبرم بين الجانبين يناير الماضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، فى تصريح صحفى، أن الاتفاقين يأتيان ضمن عقد صيانة 13 محطة توليد للكهرباء ستنفذها الشركة الأمريكية لإضافة 700 ميجاوات من الطاقة لمنظومة الكهرباء الوطنية العراقية بحلول منتصف الصيف المقبل.

وذكرت أخبار العراق اليوم وصول مبعوث الرئيس الأميركى باراك أوباما الخاص للتحالف الدولى بريت ماكجورك، إلى العراق أمس الثلاثاء، للاجتماع بقيادات أمنية عراقية لاستعادة محافظة الموصل شمالى البلاد من سيطرة تنظيم داعش، فيما أكدت وزارة الخارجية أن محاولة التنظيم السيطرة على العراق وسورية تثير قلق المجتمع الدولى.

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