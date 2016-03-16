محافظ السويس يحضر احتفالية عيد الأم بمدرسة عمر بن الخطاب

حضر اللواء حلمى الهياتمى محافظ السويس احتفال مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بشارع النيل بحى الأربعين بمناسبة عيد الأم المصرية.

بحضور عبد الحافظ وحيد مدير عام مديرية التربية والتعليم وسلمى الشاعر وكيل المديرية مجدى عبد السلام مدير إدارة شمال التعليمية بالسويس وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة .

وقدم تلاميذ المدرسة فقرات فنية متنوعة واغنيات عن الأم وفضل الأم بمشاركة مدرستى الحرية الإعدادية بنات بالسويس والسيدة عائشة بالأربعين .

ومن ناحية أخرى قام اللواءأحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس بتفقد مدرسة السيدة زينب ذات الفصل الواحد بمنطقة المثلث لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة .

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