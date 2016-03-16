بالصور.. صيانة وتطوير الحديقة الدولية بضواحى بورسعيد

أعلن المهندس عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة الدولية الواقعة بنطاق حى الضواحى ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بسرعة رفع كفاءة الحدائق العامة استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم القادمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها السكرتير العام المساعد للحديقة صباح اليوم والتى رافقه خلالها السعيد رخا رئيس حى الضواحى وتفقد فيها كل أرجاء الحديقة والمنشآت التى بها .

وأضاف السكرتير العام المساعد أنه طالب من الإدارات المعنية بالحى سرعة تحديد الاحتياجات اللازمة والمطلوب تدبيرها لرفع كفاءة الحديقة والتى تشمل صيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وإعداد مقايسة تقديرية بحجم الأعمال المطلوب تنفيذها على وجه السرعة وإعداد تقرير تفصيلى بالموقف كاملاً لتدبير التمويل اللازم لها.

ومن جانبه أكد "رخا" رئيس حى الضواحى أنه قد تم إسناد أعمال تطوير المرحلة الأولى لأحد مكاتب الزراعة الحديثة وقد بدأت بالفعل أعمال التطوير بمعاونة الحى والتى ستتم على مراحل بالجهود الذاتية، وصيانة دورات المياه بالحديقة وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتركيب شبكة مياه لرى الحديقة وتركيب كراسى موزايكو ودهان البرجولات".

- محافظ بورسعيد:جوائز مالية وعمرة لأنظف شوارع المدينة وموظفى الأحياء المثاليين