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بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر المرأة من أجل التغيير بمكتبة الإسكندرية

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بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر المرأة من أجل التغيير بمكتبة الإسكندرية بالصور.. انطلاق فعاليات مؤتمر المرأة من أجل التغيير بمكتبة الإسكندرية
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "المرأة من أجل التغيير.. تصورات من أجل مستقبل أفضل" الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع مؤسسة البناء الإنسانى فى الفترة من 16-18 مارس 2016.

ويُعد هذا المؤتمر بمثابة منتدى يجمع نخبة من الخبراء فى مجالات مختلفة، يقومون بمشاركة تجاربهم وآرائهم من أجل التغيير، ويأتى كامتداد للرسالة التى أطلقها كتاب "قوة لم يعرفها العالم من قبل: النساء يصنعن التغيير"، وهى مجموعة فريدة لتجارب نسائية من جميع أنحاء العالم -قصص عن التراحم والشجاعة- لدعمهن للسعى نحو عالم أفضل، ويتم تنظيم المؤتمر على خطى تجارب الكتاب فى تناول موضوعات تتعلق بالصحة والتغذية، والقضايا العالمية، والبيئات المستدامة، وأيضًا طرق تعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية للجميع. وحضر المؤتمر عدد من الرائدات ممَن شاركن فى إعداد هذا الكتاب لتقديم خبراتهن ورسائلهن الملهمة نحو أفكار أكثر ابتكارًا وإبداعًا، هذا بالإضافة إلى دعوة نخبة من خبراء العالم سواء لعرض أوراقهم البحثية أو للمشاركة فى المناقشات المطروحة.

ويتناول المؤتمر سبعة محاور رئيسية، هى "القيادة المستقبلية: جمع المظاهر النسوية بالذكورية، الصحة برؤية مستقبلية، أزمة اللاجئين: معاملة الجار بالمثل، نماذج جديدة من ريادة الأعمال، المرأة تعزز السلام: مواقف ورؤى جديدة، التطوير الذاتى والتعليم: تعزيز القوة الخفية النسوية والذكورية، والأمثلة وتحولات الوعى". ويضم المؤتمر جدول أعمال مكثف مع مجموعة متنوعة من المتحدثين والمشاركين الذين يتطلعون جميعًا لأن يكون لمناقشات هذا المؤتمر صدى كبير وأثر عظيم فى تغيير العالم نحو الأفضل.

مؤتمر المراه من اجل التغيير (1)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (2)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (3)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (4)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (5)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (6)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (7)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (8)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (9)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (10)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (11)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (12)

مؤتمر المراه من اجل التغيير (13)


>- مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر "المرأة من أجل التغيير" خلال مارس الجارى

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