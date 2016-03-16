محافظ سوهاج يشهد القرعة العلنية لتسليم 63 تاكسى للمتقدمين للمشروع

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لتسليم 63 تاكسى للمتقدمين لمشروع التاكسى، بقاعة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور محمود محرز رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بالصندوق الاجتماعى، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج فى صندوق تحيا مصر

وتقدم 150 شابًا وانطبقت الشروط على 115 منهم، وتم إجراء القرعة العلنية عليهم لاختيار 63 شابًا فقط، وسلم محافظ الإقليم 63 تاكسى للشباب الذين وقعت عليهم القرعة، وذلك بتمويل من صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى، وأوصى المحافظ من فازوا بالقرعة قائلاً: إن كلنا مثل الجندى فى كتيبة المصريين وكلنا مسئول عن المشاريع التى نديرها، وأن تميزهم يظهر فى خدمتهم وتفانيهم فى العمل، وألا نكون عبئًا على المجتمع.

وناشدهم أيضًا بأن يهتموا بجودة وتطوير الخدمة ورفع اسم مصر وشأنها، ولن تتغير مصر إلا بأبناها، وفى النهاية تمنى لهم التوفيق وقدم الشكر للقائمين بالصندوق الاجتماعى وتحيا مصر الذى يحقق الأحلام للمصريين، مجددًا العهد لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالسير على خطى ثابتة؛ فى سبيل تنمية وطننا الغالى مصر واستعادة مكانته التاريخية بين الأمم.

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