أخبار ليبيا اليوم.. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يصل ليبيا

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى أن أكثر من 100 ألف لاجئ يختبئون فى ليبيا فى انتظار عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم على استقبال مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر فى زيارة يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

ومن المقرر أن يلتقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا والذى وصل إلى القاهرة قادما من اسطنبول فى زيارة لمصر تستغرق 4 أيام، مع عدد من المسئولين بالجامعة العربية والخارجية لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وذكرت أخبار ليبيا اليوم أن مجلس الأمن الدولى قد جدد مؤخرا دعمه لجهود المبعوث الأممى مارتن كوبلر، وبعثة الأمم المتحدة، وأثنى على جهودهم فى قيادة العملية السياسية بين الأطراف الليبية، وأشاد بالجهود الليبية للوصول إلى تسوية سياسية.

فيما أبرزت أخبار ليبيا اليوم إعلان القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى- التى تستهدف مهربى المهاجرين عبر البحر المتوسط- أن أكثر من 100 ألف لاجئ يختبئون فى ليبيا فى انتظار عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال مسؤولون فى البحرية- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الأربعاء، أن زيادة تدفق المهاجرين جاءت نتيجة لتحسن الأحوال الجوية والبحرية مع نهاية الشتاء والتحول للربيع، مشيرين إلى أن إغلاق الطريق من اليونان إلى مقدونيا سيؤدى- أيضا- إلى قيام المزيد من الأشخاص بالرحلة الأكثر خطورة.

ومنذ بداية الأسبوع الجارى، يتعامل الأسطول التابع للاتحاد الأوروبى مع زيادة كبيرة من القوارب المنطلقة من السواحل الليبية. وخاطر منذ بداية العام نحو ألف شخص يوميا بحياتهم فى قوارب المهربين لمحاولة العبور من ليبيا إلى إيطاليا، مقارنة بنحو ألفى مهاجر فى اليوم يحاولون عبور بحر إيجة من تركيا إلى اليونان.

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