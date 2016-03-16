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ضبط 5 أطنان من السولار المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم

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ضبط 5 أطنان من السولار المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم ضبط 5 أطنان من السولار المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم
تمكنت الحملات التى شنتها مديرية تموين الفيوم، تحت إشراف المحاسب أحمد عبد الوهاب مدير عام تموين الفيوم، برئاسة المهندس مصطفى القيسى نائب وكيل وزارة ، من ضبط 5 أطنان سولار قبل بيعها فى السوق السوداء أثناء تهريبها بطريق طامية.

كانت معلومات وردت إلى مديرية التموين، تفيد بتهريب بعض الأشخاص السولار وبيعه بالسوق السوداء بأضعاف السعر الرسمى، وتم تشكيل حملة بالاشتراك مع مباحث التموين، وتم فرض كمين بمحطة الوقود بناحية قرية فانوس بطامية، وتم ضبط السيارة رقم 4767 ق ج محملة بـ5 أطنان ونصف من السولار قبل تهريبها للسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 6211 جنح طامية، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

كما تم ضبط "20" جركن سولار، وزن الجركن الواحد 25 لترا بإجمالى 500 لتر، وتحرر محضر ضد "جمال ع" بناحيه أبو النور مركز أطسا، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.


>- حملات تموينية لضبط الأسعار والأسواق بالفيوم

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مصر 365

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