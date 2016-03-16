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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 20 مارس

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 20 مارس تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 20 مارس
أجلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 20 مارس، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، واستعجلت المحكمة تقرير الطبى الشرعى لـ3 متهمين.

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وباقى المتهمين تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (1)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (2)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (3)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (4)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (5)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (6)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (7)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (8)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (9)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (10)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (11)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (12)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (13)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (14)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (15)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (16)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (17)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (18)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (19)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (20)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (21)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (22)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (23)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (24)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (25)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (26)

قضية التخابر مع قطر محمد مرسى (27)


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