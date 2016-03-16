تحرير 1341 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، اليوم الأربعاء، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة، التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 1341 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 518 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و137 مخالفة إزالة ملصقات، و122 مخالفة انتظار خاطئ و9 حجز سيارة و197 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و79 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و111 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و43 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 54 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 18 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و83 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1288 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية