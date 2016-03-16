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القبض على عاطل يبيع أقراصا مخدرة داخل وحدة مرور ببا فى بنى سويف

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القبض على عاطل يبيع أقراصا مخدرة داخل وحدة مرور ببا فى بنى سويف القبض على عاطل يبيع أقراصا مخدرة داخل وحدة مرور ببا فى بنى سويف
تمكن رجال مباحث المرور بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل أثناء بيعه الأقراص المخدرة داخل وحدة مرور ببا.

كان النقيب أحمد نفادى الضابط بوحدة مرور ببا، جنوب محافظة بنى سويف، أثناء مروره داخل الوحدة فوجىء بعاطل يدعى "ص. ن.ع" مقيم طحا البيشة مركز ببا، يبيع أقراص "ترامادول" للسائقين، وبإلقاء القبض عليه، وتفتيشه تبين حيازته شريطين ترامادول و170 جنيه حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1624 لسنة 2016 بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


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