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مجهولون ينبشون المقابر بأبو المطامير فى البحيرة بحثا عن الجماجم

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مجهولون ينبشون المقابر بأبو المطامير فى البحيرة بحثا عن الجماجم مجهولون ينبشون المقابر بأبو المطامير فى البحيرة بحثا عن الجماجم
شهدت قرية سيدى حاتم التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، حيث قام مجهولون بنبش القبور واستخراج جثث الموتى للبحث عن الجماجم التى يقال إنها تدخل فى صناعة الهيروين.

وعلى الفور استغاث أهالى القرية بمكبرات الصوت بالمساجد، وتوجهوا لعمل محاضر من أجل سرعة ضبط المتورطين بارتكاب تلك الواقعة، وأكد الأهالى على تشكيل لجان شعبية لحماية مقابرهم من نبش مافيا سرقة الجماجم، وجارى تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة.

القبور المنبوشة (1)

القبور المنبوشة (2)

القبور المنبوشة (3)

القبور المنبوشة (4)


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