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«الوزراء» يؤكد على ضرورة تنمية «الصناعات الاستراتيجية» لتلبية مطالب المواطنين

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«الوزراء» يؤكد على ضرورة تنمية «الصناعات الاستراتيجية» لتلبية مطالب المواطنين «الوزراء» يؤكد على ضرورة تنمية «الصناعات الاستراتيجية» لتلبية مطالب المواطنين

شريف إسماعيل

شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية التي تساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها جزءاً أصيلاً من مقتضيات الأمن القومي كصناعات الأدوية والحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها.

وأشار المجلس إلى أن حرصه على النهوض بتلك الصناعات يأتي من أجل إستمرارها في تحقيق الأهداف المرجوة والتي أنشأت من أجلها، مؤكداً عزمه على ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الصناعات لتستمر في الإنتاج.

ووجه المجلس الوزراء والمحافظين بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة بالعاصمة والمحافظات، وتدبير التمويل اللازم لها، لتدخل الخدمة فوراً وتساهم في تلبية متطلبات المواطنين.

كما طالب المجلس الوزراء والمحافظين بالمتابعة الدقيقة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات المفتوحة، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المتقاعسين منهم تصل إلى حد سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر.

 

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