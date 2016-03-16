حبس عنتيل الشرقية الجديد بعد تداول مقاطع إباحية له مع سيدة متزوجة 4 أيام

قررت نيابة أبو كبير بالشرقية برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس عنتيل الشرقية الجديد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت تحريات مباحث أبو كبير صحة واقعة البلاغ المقدم ضده بتصوير نفسه مع سيدة متزوجة بالقرية فى أوضاع مخلة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بتلقى الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبو كبير، بلاغًا من "حاتم.ح" ومقيم بقرية تابعة لدائرة مركز أبو كبير، يتهم فيه "عادل.أ.ع.ع" 52 سنة صاحب محل دراجات بخارية ومقيم ذات القرية، بنشر مقاطع فيديو إباحية له مع زوجة أخو مقدم البلاغ، وتم إخطار نيابة أبو كبير لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وتمكن رئيس مباحث أبو كبير برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال من ضبط صاحب محل الدراجات البخارية وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهم بتصوير نفسه مع السيدة، فيما تباشر معه النيابة العامة التحقيقات.

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