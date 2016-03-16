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أرقام في الجول – حازم إمام ضد أحمد فتحي.. هل اتخذ كوبر القرار الصائب؟

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أرقام في الجول – حازم إمام ضد أحمد فتحي.. هل اتخذ كوبر القرار الصائب؟ أرقام في الجول – حازم إمام ضد أحمد فتحي.. هل اتخذ كوبر القرار الصائب؟

مدرب الأهلي الحالي مارتن يول مدرب ذو تاريخ عريض، لكن أفضل فتراته كمدرب في أوروبا قد تكون فترته في ملعب وايت هارت لين الخاص بتوتنام.

FilGoal.com قام باستطلاع آراء جمهور توتنام حول ملعب وايت هارت لين في شمال لندن، حول رأيهم في فترة المدرب الهولندي وما حققه في توتنام.

يول قاد توتنام بين عامي 2004 و2007، وكان قريبا في موسم 2005/2006 من التأهل لدوري أبطال أوروبا لولا خسارة في الجولة الأخيرة ضد وست هام.

لم تكن كل أيام يول في شمال لندن جميلة، فقد تمت إقالته خلال موسم 2007/2008 في وسط مباراة توتنام مع خيتافي الإسباني في الدوري الأوروبي.

وحاليا، يحتل الفريق الذي يقوده الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليستر سيتي، قبل 8 جولات من نهاية البطولة.

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