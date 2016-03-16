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البيت الأبيض: أوباما سيزور بريطانيا والسعودية فى أواخر أبريل

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البيت الأبيض: أوباما سيزور بريطانيا والسعودية فى أواخر أبريل البيت الأبيض: أوباما سيزور بريطانيا والسعودية فى أواخر أبريل
أعلن البيت الابيض الاربعاء أن الرئيس باراك أوباما سيزور أواخر أبريل حيث سيشارك فى قمة تعقدها دول مجلس التعاون الخليجى.

وأضاف أن اوباما سيزور ايضا المملكة المتحدة حيث سيلتقى الملكة اليزابيث الثانية ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وتاتى الزيارة قبل اسابيع من الاستفتاء على البقاء فى الاتحاد الاوروبى.

ويؤيد البيت الابيض بقاء المملكة المتحدة ضمن هذا التكتل.

وكانت شائعات عن وصول الرئيس الاميركى إلى لندن كافية الاحد لاثارة غضب انصار خروج بريطانيا من الاتحاد. ورفعوا عريضة إلى البرلمان بهدف "منع أوباما من القاء كلمة فى وستمنستر حول الاستفتاء" جمعت قرابة 23 الف توقيع الاربعاء.

وقال البيت الابيض دون أن يحدد موعدا أن أوباما سيلتقى ديفيد كاميرون فى 10 داوننغ ستريت وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا. كما أن الملكة ستستضيفه فى قصر وندسور على الغداء.

وقبل ذلك، يتوجه الرئيس الأمريكى إلى السعودية فى 21 أبريل، للمشاركة فى قمة لدول مجلس التعاون الخليجى "ستشكل ايضا فرصة للقادة لمناقشة اجراءات جديدة بهدف زيادة الضغوط على تنظيم داعش، وفقا للبيت الابيض، و"مناقشة النزاعات الإقليمية ونزع فتيل التوتر الاقليمى والطائفى".

تضاف هذه الوجهات الجديدة إلى جولة معلنة بالفعل لأوباما تقوده إلى المانيا، فى أبريل أيضا، حيث سيلتقى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والمشاركة فى المعرض التجارى الضخم فى هانوفر، فى خطوة هى الاولى من نوعها لرئيس أمريكى.

وأكد البيت الأبيض أن أوباما سيغتنم زيارته الخامسة إلى ألمانيا للدفاع عن معاهدة التجارة الحرة عبر الأطلسى.
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مصر 365

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