القوات العراقية تقتل 58 من داعش فى مناطق متفرقة خلال 24 ساعة

لقى 58 إرهابيًا من تنظيم داعش مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف طيران التحالف الدولى لمواقع التنظيم فى مناطق متفرقة بالعراق خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أن طيران التحالف الدولى نفذ 14 طلعة جوية قتالية فى مناطق: الشرقاط بصلاح الدين وسنجار وتلعفر بنينوى والمحمدى وعين الأسد بالأنبار، أسفرت عن تدمير مواقع قتالية وأسلحة متوسطة وثقيلة وقتل 28 إرهابيًا.

كما قتل طيران التحالف الدولى خلال قصف مواقع "داعش" بقضاء الحويجة بكركوك شمال العراق، المسئول الأمنى بالتنظيم المدعو حسون عيدان نصيف وعدد من مرافقيه، كما أغار الطيران على مقر طبى لداعش.

وتصدت قوات تابعة لقيادة عمليات الأنبار من فرقة المشاة العاشرة لهجوم شنه "داعش" وقتلت إرهابيين اثنين، وعثرت على 10 صـواريخ قاذفة وثلاث قاذفات و3 أشرطة ذخيرة "بى كى سى"، كما نفذت قوة من العمليات الخاصة عملية عسكرية فى منطقة "العكبة" شمال غربى الرمادى وعثرت على أنفاق للإرهابيين ومخزن للعتاد وقتلت 15 إرهابيًا ودمرت سيارتين للتنظيم.

وهاجم مسلحو "داعش" مواقع "الحشد الشعبى" فى خط الدفاع فى منطقة بحيرة الثرثار، وتمكنت القوات العراقية من صد الهجوم بإسناد من دبابة "ابرامز"، مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيًا.

>