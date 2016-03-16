صور.. محافظ سوهاج يسلم 63 سيارة تاكسي لشباب الخريجين

مراسل «ONA»:

فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لتسليم ٦٣ من المتقدمين لمشروع التاكسى بقاعة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

حضر الحفل كل من “المهندس محمود محرز رئيس قطاع المكاتب الأقليمية بالصندوق الاجتماعى، ونيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج فى صندوق تحيا مصر ولفيف من الصحفيين والإعلاميين”.

يذكر أنه تقدم ١٥٠ شابًا للحصول على السيارات، وانطبقت الشروط على ١١٥ منهم ، وتم إجراء القرعة العلنية عليهم لاختيار 63 شابًا وقام محافظ الإقليم الفائزين ممن وقعت عليهم القرعة، السيارات بتمويل من صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى.

وحث المحافظ، الفائزين على ان الجميع مثل الجندي في كتيبة المصريين وكلنا مسئول عن المشاريع التي نديرها وأن تميزهم يظهر في خدمتهم وتفانيهم في العمل وألا نكون عبء على المجتمع.

وناشدهم أيضا بأن يهتموا بجودة وتطوير الخدمة ورفع اسم مصر وشأنها ولن تتغير مصر إلا بأبناها وفي النهاية تمنى لهم التوفيق وقدم الشكر للقائمين بالصندوق الإجتماعي وتحيا مصر الذي يحقق الأحلام للمصريين ، مجددا العهد لرئيس الجمهورية بالسير علي خطي ثابته في سبيل تنمية وطننا الغالي مصر واستعادة مكانتها التاريخية بين الأمم .