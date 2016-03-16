«بقالي التموين» تؤجل وقفتها الاحتجاجية ضد سياسات الوزير دعمًا لـ«السيسي»

قرر مجلس إدارة النقابة العامة لبقالي التموين، تأجيل الوقفة الإحتجاجية المقرر تنظيمها أمام وزارة التموين احتجاجا على سياسات وزير التموين الدكتور خالد حنفي، وذلك دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهدئه المواطنين مستحقي الدعم خاصة بعد الارتباك والقلق الذي لحق بهم من موجة غلاء قد تحدث بأسعار السلع الأساسية عقب قرار البنك المركزى المصري بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بـ 112 قرشا.

وأخطرت النقابة كافة منتسبيها بتثبيت أسعار سلع فارق نقاط الخبز خلال الشهر الجاري خاصة بعد تحريك البنك المركزى لسعر الدولار وأن سعر بيع السلع الأساسية كالتالي( السكر بـ 5 جنيهات للكيلو والأرز بـ 4.5 جنيه للكيلو والزيت بـ 11 جنيهات لـ 1لتر).

واستغاثت النقابة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، بالرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أكثر من 26 ألف بقال تموينى يعمل في مجال صرف الحصص التموينية لـ 70 مليون مواطن، حيث تتضمن الاستغاثة عدة مطالب أبرزها زيادة هامش الربح المحدد في منظومة صرف سلع فارق النقاط من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، علاوة علي إلغاء الحبس والإكتفاء بالغرامة أسوة بأصحاب المخابز، وعدالة توزيع السلع في المحافظات بالتساوى مع القاهرة الكبري والجيزة ، أخيرا وإصلاح الأعطال المتكررة في ماكينات الصرف.

وقال وليد الشيخ نقيب بقالي التموين، إن أعضاء النقابة استشعروا خطورة التظاهر خلال الفترة الحرجة الحالية لذلك تم إرجاء المظاهرة دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مجلس الإدارة راهن على دعم الرئيس لتحقيق مطالبنا المشروعة بعد قرار إرجاء الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التموين.

وأضاف الشيخ. أن النقابة رصدت تراجع نسبي في معدلات عجز سلعتى الزيت والأرز داخل منظومة السلع التموينية الخاصة بفارق نقاط الخبز خلال شهر مارس الجاري، موضحا أن النقابة تعد قائمة حاليا بمعدلات الضخ بالمحافظات.

وأكد ماجد نادي المتحدث الرسمي للنقابة، أن تأجل الوقفة الاحتجاجية لمنع استغلال بعض التيارات المعادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال الأزمة الحالية لتهيج الرأى العام ضده في ظل الفترة الحرجة التى تمر بها الدولة .

وأضاف ماجد أن أن البقالين أثبتوا حسن النية بعد الدخول الرسمي في منظومة توزيع السلع التموينية الجديدة بالكارت الذكي والمساهمة مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين في نجاح المنظومة التى لأقت قبول ونجاح لدى المواطنين وساهمت في توصيل الدعم لمستحقيه.