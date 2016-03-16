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البرلمان الروسي: مصر هي الصديق الأمين لموسكو في الشرق الأوسط

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البرلمان الروسي: مصر هي الصديق الأمين لموسكو في الشرق الأوسط البرلمان الروسي: مصر هي الصديق الأمين لموسكو في الشرق الأوسط

أكد رئيس مجلس الدوما الروسى “البرلمان” سرجى ناريشكين عمق العلاقات مع ، وقال أن “روسيا تعتبر مصر الصديق الأمين لها فى منطقة الشرق الأوسط والعالم”، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة صداقة مصرية روسية فى مجلس الدوما، مبديا تطلعه لمتابعة تعزيز العلاقات مع مصر خلال اللقاءات القادمة.

جاء ذلك خلال المحادثات التى أجراها وزير الخارجية سامح شكرى، فى موسكو، مع رئيس مجلس الدوما الروسى، بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية الرئيسية مثل لجنة الشئون الخارجية، والشئون الدستورية، والتعاون العلمى. حسبما قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد.

وقال ناريشكين- خلال اللقاء- أنه شعر بسعادة بالغة لزيارته الأخيرة لمصر، واللقاءات التى عقدها خلال الزيارة، معربا عن تطلعه لاستقبال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال فى زيارة إلى موسكو.

وحول استئناف السياحة الروسية إلى مصر، أشار رئيس مجلس الدوما إلى أن روسيا تعرف جيدا قيمة وأهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى، وأن الجانب الروسى ممتن للتعاون القائم بين الخبراء الفنيين والأمنيين فى الجانب الروسى والمصرى، وأن المعلومات المتاحة لديهم تشير إلى أن نتائج هذا التعاون إيجابية، وأن هناك اهتماما روسيا بعودة حركة السياحة لطبيعتها فى أقرب فرصة.

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكرى أكد- خلال اللقاء- استراتيجية العلاقات المصرية الروسية، والحرص على إتمام تلك الزيارة لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال اللجنة المشتركة الأخيرة. كما أكد وزير الخارجية أن استقرار مصر ونموها الاقتصادى من شأنه أن يعزز من استقرار المنطقة؛ الأمر الذى يحقق المصلحة المشتركة لكل من مصر وروسيا. وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية قدم تقييما شاملا للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والموقف المصرى تجاه الأزمات الرئيسية فى المنطقة، وفى مقدمتها الأزمة السورية والليبية والقضية الفلسطينية.

أ ش أ

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