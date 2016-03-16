بالفيديو: تنظيف النظارّات الشمسية بـ3 خطوات
الأربعاء 16-03-2016 12:44
تتطلّب النظارات الشمسيّة التنظيف من حين لآخر، إذ تعلق مستحضرات التجميل على إطارها، وتتراكم الغبار على عدساتها، ممّا يعيق الرؤية الواضحة. لهذه الغاية، اتبعي الطريقة الآتية:
* أنت بحاجة إلى:
- وعاء من الماء.
- القليل من "جيل" الاستحمام.
- قطعة من قماش "المايكروفايبر".
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الطريقة:
1- اغسلي النظّارة في وعاء الماء، مع فرك الإطار جيداً.
2- ضعي قطرة من "جيل" الاستحمام على يدك، وافركي بها النظّارة.
3- ثمّ، اشطفيها بالماء الدافئ، وجفّفيها بقماش "المايكروفايبر".