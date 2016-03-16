أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو: تنظيف النظارّات الشمسية بـ3 خطوات

Google+ Print

الأربعاء 16-03-2016 12:44

تتطلّب النظارات الشمسيّة التنظيف من حين لآخر، إذ تعلق مستحضرات التجميل على إطارها، وتتراكم الغبار على عدساتها، ممّا يعيق الرؤية الواضحة. لهذه الغاية، اتبعي الطريقة الآتية:

* أنت بحاجة إلى:
- وعاء من الماء.
- القليل من "جيل" الاستحمام.
- قطعة من قماش "المايكروفايبر".
بالفيديو: الخردل للقضاء على رائحة القوارير الكريهة
الطريقة:
1- اغسلي النظّارة في وعاء الماء، مع فرك الإطار جيداً.
2- ضعي قطرة من "جيل" الاستحمام على يدك، وافركي بها النظّارة.
3- ثمّ، اشطفيها بالماء الدافئ، وجفّفيها بقماش "المايكروفايبر".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»