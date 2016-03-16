بالفيديو: تنظيف النظارّات الشمسية بـ3 خطوات

تتطلّب النظارات الشمسيّة التنظيف من حين لآخر، إذ تعلق مستحضرات التجميل على إطارها، وتتراكم الغبار على عدساتها، ممّا يعيق الرؤية الواضحة. لهذه الغاية، اتبعي الطريقة الآتية:

* أنت بحاجة إلى:

- وعاء من الماء.

- القليل من "جيل" الاستحمام.

- قطعة من قماش "المايكروفايبر".

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الطريقة:

1- اغسلي النظّارة في وعاء الماء، مع فرك الإطار جيداً.

2- ضعي قطرة من "جيل" الاستحمام على يدك، وافركي بها النظّارة.

3- ثمّ، اشطفيها بالماء الدافئ، وجفّفيها بقماش "المايكروفايبر".