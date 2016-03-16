باحثة طب الأطفال: إطعام الرضع قبل 6 أشهر يقلل مناعتهم ويصيبهم بالإسهال

قالت الدكتورة منى عبد الوهاب، الباحثة فى طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث، إن الأطفال الذين يتناولون أطعمة مع الرضاعة الطبيعية قبل بلوغهم 6 أشهر يصابون بنوبات إسهال متكرر، وأمراض الجهاز التنفسى وتضعف مناعتهم فى أول سنتين من حياتهم.

جاء ذلك فى استعراض د.منى لدراسة أجراها قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، والتى قالت بشأنها "الدراسة استغرقت 3 سنوات وخضع لها 827 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين وأقل من سنتين، وتبين أن 411 طفلا منهم يرضعون طبيعيا و311 يرضعون صناعيا و105 يرضعون طبيعيا وصناعيا.

وتابعت الباحثة فى طب الأطفال خلال مشاركتها فى مؤتمر "نحو صحة طفل أفضل" الذى ينظمه اليوم المركز القومى للبحوث "تعرفنا من خلال الدراسة على الخطوات الخاطئة التى تتبعها الأم خلال فترة عمر الطفل الأولى وكانت الصدمة الكبيرة فى اهتمام الأم بتقديم الطعام لطفلها قبل بلوغه 6 أشهر اعتقادا منها أنها تقدم له فوائد أكثر، بينما يحوى لبن الأم فى الحقيقة الإنزيمات اللازمة والفيتامينات التى تساعد الطفل فى مواجهة الأمراض خلال أول 6 أشهر من حياته بل أن إدخال الأكل مع الرضاعة قبل 6 شهور يعرضه للإصابة بالإسهال المتكرر خلال أول سنتين من عمره.

واستطردت "درسنا عوامل كثيرة تحيط بهؤلاء الأطفال مثل المستوى الاقتصادى والتعليمى وسن الآباء والأمهات، ووجدنا أن الأمهات اللاتى يبلغن من العمر أقل من 25 سنة يدخلن الأطعمة لأطفالهن قبل بلوغهن 6 أشهر نتيجة قلة الخبرة ما يجعلهم يصابون بالأمراض أكثر من غيرهم وهذا يجعلنا نؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين، ومن لم تستطع فلترضع طفلها على الأقل فى أول 6 أشهر ثم تغذيه بالأطعمة الخفيفة الصحية والمفيدة شيئا فشيئا، ولا تطعمه زبادى إلا بعد عام من عمره.

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