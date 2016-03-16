عامل يشعل النار فى زوجته بسبب خلافات زوجية

سكب عامل البنزين على جسد زوجته وأشعل بها النيران بمنطقة الهرم بسبب خلافات زوجية، تم نقل المجنى عليها إلى المستشفى لإسعافها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أنه نشبت بينها وزوجها خلافات أسرية، ما دفعه إلى الانتقام منها وسكب البنزين على جسدها وإشعال النيران، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حداد يقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" لشكه فى سلوكها بالمنيا

>

ضبط عاطل هارب من 15 حكما قضائيا ينتحل صفة ضابط فى إمبابة