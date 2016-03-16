أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عامل يشعل النار فى زوجته بسبب خلافات زوجية

Google+ Print
عامل يشعل النار فى زوجته بسبب خلافات زوجية عامل يشعل النار فى زوجته بسبب خلافات زوجية
سكب عامل البنزين على جسد زوجته وأشعل بها النيران بمنطقة الهرم بسبب خلافات زوجية، تم نقل المجنى عليها إلى المستشفى لإسعافها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أنه نشبت بينها وزوجها خلافات أسرية، ما دفعه إلى الانتقام منها وسكب البنزين على جسدها وإشعال النيران، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


>حداد يقتل زوجته خنقا بـ"إيشارب" لشكه فى سلوكها بالمنيا
>

ضبط عاطل هارب من 15 حكما قضائيا ينتحل صفة ضابط فى إمبابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365