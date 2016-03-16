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السيطرة على حريق بمنزل مجاور لمدرسة ابتدائية بقنا

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السيطرة على حريق بمنزل مجاور لمدرسة ابتدائية بقنا السيطرة على حريق بمنزل مجاور لمدرسة ابتدائية بقنا
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق بمنزل مجاور لمدرسة الشهيد مصطفى عباس بمنطقة مساكن مدينة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق فى سكن، أحمد شادى، وعلى عبد الحميد، المجاور لمدرسة الشهيد مصطفى عباس الابتدائية، بمنطقة المساكن بمدينة قنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل، والمدرسة المجاورة دون وقوع إصابات.

وأفادت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، وأسفر عن تلف بعض قطع الأثاث، ودراجة بخارية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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