بالصور.. رئيس مدينة الزقازيق بالشرقية يُزيل عقارًا مخالفًا فى منطقة الغشام

أزال على الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عقارًا تحت الإنشاء بمنطقة الغشام بأطراف المدينة، تنفيذًا لقرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.

وقال الصناديلى، فى تصريحات له، إنه توجه هو واللجنة المشكلة والمعدات المخصصة للإزالة مدعمًا بقوة أمنية من الشرطة والحماية المدينة، وتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر برقم 10124 لسنة 2015.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم مراجعة الرخص وتصاريح البناء الخاصة بهذا العقار، ولم يتبين حصول صاحب العقار على ترخيص للبناء، وعليه صدر قرار بالإزالة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة ضد العقارات المخالفة.

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