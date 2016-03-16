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محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان عرضا رياضيا ضمن احتفالات عيد المحافظة القومى

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محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان عرضا رياضيا ضمن احتفالات عيد المحافظة القومى محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان عرضا رياضيا ضمن احتفالات عيد المحافظة القومى
شهد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، العرض الرياضى الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، بحضور رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمن احتفالات المديرية بعيد المنيا القومى.

من جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم، أن فعاليات الاحتفال بعيد المنيا القومى مستمرة للتعبير عن فرحة المواطنين بهذا اليوم.

من جانبها قالت رجاء حنا، موجه عام التربية الرياضية بالمنيا، إن العرض تضمن فقرات إرشادية وكشفية وعروض كارتيه (عرض كوموتيه - عرض كاتا)، وشارك فى العرض 5 إدارات تعليمية، بإجمالى 615 طالبًا وطالبة من المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائى، إعدادى، ثانوى).

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (1)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (2)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (3)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (4)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (5)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (6)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (7)

عرض رياضى بمناسبة احتفالات المنيا بعيدها القومى (8)


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