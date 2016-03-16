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19 ألفًا و753 من ذوى الاحتياجات الخاصة يستفيدون من معاش "تضامن الدقهلية"

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19 ألفًا و753 من ذوى الاحتياجات الخاصة يستفيدون من معاش "تضامن الدقهلية" 19 ألفًا و753 من ذوى الاحتياجات الخاصة يستفيدون من معاش "تضامن الدقهلية"
أعلن المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إنه تم تفعيل خدمات التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال الجمعيات الأهلية، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم التوجيه لإتمام الإجراءات القانونية بصرف معاشات للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وأوضح أن إجمالى عدد المستفيدين من المعاش 19753، ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بتعريف المعاق من مستحقى الخدمة.

ويبلغ عدد الجمعيات العاملة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة، 25 جمعية، وإجمالى المستفيدين من المشروعات التأهيلية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2013- 2014 – 2015) بلغ 9 آلاف، و686 مستفيدا، وذلك من خلال (11) مكتب تأهيل بمراكز المحافظة .

ويستفيد 9 آلاف و677 مواطنا من خدمات مراكز التأهيل الشامل، والعلاج الطبيعى، بنسبة 100% وخلال عام 2014 استفاد عدد 3059 مواطنا، من خدمات مكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى المحافظة، وذلك حسب نوعية الإعاقة.


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