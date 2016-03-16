بالصور.. العاملون بشركات نقل الأمتعة من الكويت لسفاجا يشكون زيادة الرسوم

اشتكى العاملون بشركات شحن ونقل الأمتعة من دولة الكويت عبر ميناء سفاجا البحرى، اليوم الأربعاء، من فرض جمارك ورسوم باهظة من قبل العاملين فى جمارك سفاجا.

من جانبه، وضح إسماعيل فتحى محمد، أحد العاملين بشركات الشحن من دولة الكويت إلى مصر عن طريق ميناء سفاجا البحرى، أن تفاصيل الأزمة التى نعيشها والمعاناة فى ميناء سفاجا البحرى، تتمثل فى فرض جمارك عليهم دون وجه حق، موضحا أنهم يقومون بشحن الأمتعة من دولة الكويت الخاصة بالعاملين المصريين، وتقل كل شاحنة بضائع وأمتعة تقدر جمركيا بـ 15 إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف فتحى لـ"اليوم السابع" أنه عند الوصول إلى ميناء سفاجا تبدأ المعاناة، بدفع مبلغ 2000 جنيه لشركة الشحن والتفريغ، دون إحضار عمال لتفريغ الشحنة لجمركتها، ويضطر مسئول الشحن بإحضار عماله لتفريغ الشحنة ونقلها مرة أخرى إلى الشاحنة، ويتم محاسبتهم بـ 1000 جنيه، متسائلا: بأى حق تحصل شركة الشحن على مبلغ 2000 جنيه.

وأوضح فتحى أن مفتش الجمرك، من مهام عمله، التفتيش الجمركى، ولا يبدأ عمله إلا إذا تم دفع 1000 جنيه له على كل شاحنة، ثم المسئول عن التعريفة الجمركية، دون وجه حق، واصفا إياها بـ"الإتاوات"، وأضاف: من ثم يأتى دور رجال المباحث فى الميناء، ويتم دفع 2000 جنيه لهم للسماح بالخروج من الميناء.

وأشار مسئول شركة الشحن، إلى أن الشاحنة القادمة من الكويت إلى مصر عن طريق ميناء سفاجا رسميا تكلفتها لا تتخطى 25 ألف جنيه رسوم ، إلا أنه مع وجود عصابات وإتاوات المصالح داخل الميناء من الممكن أن تصل إلى 60 الف جنيه.

من ناحية أخرى، تقدم مسئولو شركات الشحن المسئولون عن نقل أمتعة الجالية المصرية من الكويت، بشكوى لمنع السلطات السعودية من عبورهم من منفذ الدرة، وصولا للعقبة الِأردنى، ثم ميناء نويبع، مؤكدين أنهم يمنعون السائقين المصريين فقط، مع السماح للجنسيات الأخرى بالمرور .

وأكد مسئول الشحن، أن السلطات السعودية، تسمح بمرور السيارات السعودية، والإمارات، وقطر، وسوريا، والأردن، والعراق، تمر من هذا المنفذ، مؤكدين أنهم قدموا عدة شكاوى للسفارة المصرية بالكويت والسعودية، دون جدوى.

وأوضح أن الشاحنات المصرية القادمة من الكويت تمر بمنفذ الرجعى بالسعودية، وتدفع رسوما طائلة دون وجه حق، مطالبين المسئولين بإنقادهم من فرض الإتاوات داخل ميناء سفاجا البحرى، والمنافذ السعودية، والسماح لهم بالمرور إلى منفذ الدرة ثم إلى العقبة وصولا لميناء نويبع المصرى.

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