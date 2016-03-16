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محمد الأمين يتقدم بـ19 بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور

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محمد الأمين يتقدم بـ19 بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور محمد الأمين يتقدم بـ19 بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور

محمد الأمين ومرتضى منصور

مراسل «ONA»:

أكد طارق جميل سعيد، محامي المهندس محمد الأمين رئيس غرفة الإعلام ومالك قنوات “CBC”، أنه تقدم اليوم بـ19 بلاغا للمستشار هشام سمير النائب العام المساعد، بناء على طلب من موكله ضد المحامي مرتضى منصور.

وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن البلاغات تتهم “منصور” بالسب والقذف والطعن في سمعة العائلات، لافتا إلى أنه تم إرفاق “CD” مع كل بلاغ يظهر فيه “مرتضى” وهو مرتكب لجرائمه.

وأشار إلى أن المستشار هشام سمير تلقى البلاغات وقام بالتأشير عليها، مضيفا أنه سوف يتقدم يوم الأحد المقبل ببلاغات جديدة ضد مرتضى لما صدر منه من جرائم في حق قنوات “CBC”.

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