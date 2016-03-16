بحارة تونسيون يهددون بغلق ميناء صفاقس

هدد بحارة تونسيون بغلق مدخل ميناء الصيد البحرى بصفاقس بتونس، الأربعاء، بعد فشل جلسة مفاوضات عقدت أمس الثلاثاء بإشراف وزارة الفلاحة.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن البحارة يهددون بمنع مرور كافة أنواع البواخر، ويشار إلى أن بحارة صفاقس قد دخلوا فى إضراب مفتوح منذ 25 فبراير الماضى للمطالبة بتوحيد منحة المحروقات.

من جانبه، قال عضو تنسيقية الإضراب العام المفتوح للبحارة سالم بن لطيف- بحسب "موزاييك"- أن البحارة سيصعدون من تحركاتهم فى الفترة القادمة فى باقى الموانئ، مشيرًا إلى أنهم سيغلقون فى خطوة أولى الميناء التجارى بصفاقس.

>