تقرير في الجول – ما الذي اختلف في قائمة منتخب مصر عن المعسكر الأخير

7 تغييرات قام بها المدرب هيكتور كوبر على قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتين مصيريتين أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

فلا يوجد باسم مرسي ومؤمن زكريا وصالح جمعة إضافة لأربعة أخرين استدعاهم الأرجنتيني لمعسكر الشهر الماضي قبل مواجهة بوركينا فاسو وديا. (طالع قائمة الفراعنة)

لماذا؟

هناك 4 أسباب رئيسية وراء هذه التغييرات في صفوف المنتخب الوطني قبل مباراتي نيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري.

أولها الإصابات، فلقد عاد ثنائي الزمالك أحمد دويدار وطارق حامد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل معسكر الشهر الماضي.

اضطر وقتها كوبر لاستدعاء نور السيد لاعب وسط إنبي ومحمد مجدي ظهير المصري لتجربتهما أمام فريق المحليين لبوركينا فاسو. (طالع قائمة المنتخب المعسكر الماضي)

هذا بالإضافة لمحمد هاني ظهير الأهلي الذي أراد كوبر منحه فرصة المشاركة بقميص الفراعنة لكن عودة أحمد فتحي لمركزه الأساسي بالقلعة الحمراء (باستثناء مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي) وتفضيل كوبر للثنائي عمر جابر وحازم إمام حالت دون دخوله القائمة الأخيرة.

فكوبر استدعى ثلاثة لاعبين بمركز الظهير الأيمن في معسكر الشهر الماضي، أما الآن فلديه جابر وإمام فقط.

لاعب آخر أراد كوبر منحه فرصة المشاركة الشهر الماضي هو صالح جمعة، لكن استدعاء المحترفين لمواجهتي نيجيريا حرمه من الظهور الآن.

وهنا نتطرق إلى السبب الثالث، عودة المحترفين.

فاستدعاء الأرجنتيني للخماسي محمد صلاح محمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة أبعد لاعبين كانوا في قائمة المنتخب الشهر الماضي.

فالنني أخذ مكان جمعة، وتريزيجيه أخذ مكان مؤمن زكريا، وأطاح صلاح وكوكا بالثنائي باسم مرسي وأحمد رؤوف. (طالع أسباب استبعاد مؤمن وباسم من معسكر الفراعنة)

الرؤية الفنية (السبب الرابع) لكوبر أدت إلى استبعاده لباسم مرسي الذي أصبح المهاجم رقم 2 الآن في الزمالك بعد الزامبي إيمانويل مايوكا وكذلك مؤمن زكريا الذي فضل الأرجنتيني عليه تريزيجيه لاعب أندرلخت.

كهربا وحفني

استمر محمود كهربا جناح الزمالك خارج المنتخب بعد غيابه عن آخر 135 دقيقة لعبها بطل الدوري المصري الممتاز في كل المسابقات.

قد يكون سبب استبعاده عائدا لمرضه كما صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك. (طالع التفاصيل)

أو إلى تفضيل كوبر لرمضان صبحي وعمرو وردة وتريزيجيه عليه في مركز الجناح الأيسر الذي يجيده الثلاثي.

أما أيمن حفني الذي استدعاه كوبر لمواجهة النسور الخضراء فهو اللاعب الزائد في قائمة الفراعنة التي زادت فردا عن المعسكر الأخير، 25 بدلا من 24.

يبدو أن الأرجنتيني قرر استدعاء حفني ليصبح لديه لاعبين في مركز صانع الألعاب في ظل اعتماده على طريقة 4-2-3-1.

فحفني إلى جانب عبد الله السعيد سيكونان حجر الأساس في تشكيل منتخب مصر بمركز صانع الألعاب.

المعسكر الماضي ضم كوبر مؤمن زكريا وصالح جمعة وكلاهما بمواصفات هجومية

قادر على شغل هذا المركز.

أما الأن فهما غير موجودان، حل بدلا منهما تريزيجيه والنني اللذين لا يقدران على القيام بدور صانع الألعاب.

وإليك توزيع لاعبي منتخب مصر الـ25 على مراكز الملعب المختلفة.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعصام الحضري ومحمد الشناوي.

الظهير الأيمن: عمر جابر وحازم إمام.

قلب الدفاع: رامي ربيعة وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد دويدار.

الظهير الأيسر: صبري رحيل وحمادة طلبة.

الوسط المدافع: حسام غالي وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمد النني.

الجناحان: رمضان صبحي ومصطفى فتحي وتريزيجيه وعمرو وردة.

صانع الألعاب: عبد الله السعيد وأيمن حفني.

الهجوم: محمد صلاح وكوكا ومروان وعمرو جمال.