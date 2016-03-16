مدرب أسوان لـ في الجول: الفوز على بتروجيت منحنا الثقة

أكد محمد فتحي مدرب حراس المرمى في نادي أسوان، أن الفوز على بتروجيت منح فريقه الثقة لمواصلة النتائج الرائعة في الدوري.

وفاز أسوان على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، في مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوي المصري.

وقال فتحي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفوز على بتروجيت منحنا الثقة وجعلنا نطمئن على تجانس لاعبي الفريق وتناغمهم".

وأضاف "ثقتنا لم تنقطع عن اللاعبين برغم تأخر الفوز حتى اللحظات الأخيرة، وهذا هو سر نجاحنا الدائم".

فتحي أتبع "المدير الفنى للفريق عماد النحاس قال للاعبين عقب المباراة أن هذا الفوز يمنحنا الثقة ولكنه لا يعد اطمئنان على بقاء الفريق لأن الدوري مازال طويلأ".

وأتم "النحاس طلب من الكل أن يضع هدف حسم البقاء فى الدورى الممتاز مبكرا من خلال بذل المزيد من الجهد فى اللقاءات المقبلة".